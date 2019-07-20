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وكالة: اعتقال قاتل نائب القنصل التركي في أربيل العراق

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وكالة: اعتقال قاتل نائب القنصل التركي في أربيل العراق وكالة: اعتقال قاتل نائب القنصل التركي في أربيل العراق

مباشر: ذكر تقرير حديث أنه تم اعتقال قاتل نائب القنصل التركي في أربيل العراقية، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".

وقالت الخارجية التركية، في 17 يوليو/تموز الجاري، إن موظفاً بالقنصلية التركية في أربيل قُتل في هجوم مسلح خلال تواجده خارج القنصلية.

وأفاد التلفزيون العراقي، بوقت سابق، أن حزب العمال الكردستاني نفى أي علاقة له بهجوم أربيل، والذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي.

وفي الخميس الماضي، ذكرت حكومة إقليم كردستان، أن هجوم أربيل الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم نائب القنصل التركي في الإقليم، "عمل إرهابي مدبر ومقصود"، مشيراً إلى تحقيق تقدم في التحقيقات.

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