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الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

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الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

مباشر: ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، بشأن وضع ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" المحتجزة من قبل النظام في طهران.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية ، اليوم السبت، أن وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية في المياه العمانية بـ"العمل العدائي"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أمس الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز؛ بعد أسابيع من احتجاز قوات المارينز الملكية البريطانية سفينة إيرانية يشتبه في أنها تنقل الوقود إلى سوريا.

وألمحت سائل إعلام إیرانیة، الیوم، إلى مغادرة ناقلة النفط البریطانیة "مسدار" سواحلھا متجه إلى الموانئ السعودیة.

وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري، أن وحدة زوارق المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "ستینا امبیرو" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

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مباشر (اقتصاد)