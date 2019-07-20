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الزكاة والدخل السعودية تدعو لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية يوليو

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الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بالمملكة العربية ، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، تقديم إقرارتها الضريبية الشهرية قبل نهاية يوليو/تموز الجاري.

ونوهت الهيئة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إلى أن تلك الإقرارات تختص بالفترة الضريبية السادسة من 1-30 يونيو/حزيران لعام 2019.

كما طالبت الهيئة، المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، لتقديم إقرارتها الضريبية الربع سنوية من خلال بوابتها الإلكترونية عن الفترة من مطلع أبريل/نيسان وحتى 30 يونيو /حزيران لعام 2019، وذلك قبل نهاية يوم عمل 31 يوليو الجاري.

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