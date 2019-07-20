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محافظ حلب: المحطة الحرارية والمطار وطريق حلب دمشق الدولي ستعود كلها للعمل

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ونقل موقع "الوطن أون لاين" السوري عن محافظ حلب حسين دياب قوله خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب أنه سيتم قريبا البدء بإصلاح المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في حلب.

© REUTERS / Khalil Ashawi

وأشار المسؤول السوري إلى أن مطار حلب الدولي جاهز بالكامل وسيعود قريبا بعد حل بعض الظروف الأمنية.

وأضاف دياب أن طريق عام حلب دمشق الدولي سيعود، بالإضافة إلى كل شبر في سوريا.

يذكر أن الطريق الدولي من حلب إلى دمشق والذي يمر ضمن بمحافظة إدلب، مقطوع في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في غرب محافظة حلب ومحافظة إدلب وصولا إلى شمال محافظة حماة.

وحرر الجيش العربي السوري مدينة حلب بالكامل في نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حماة الشمال ومحافظة إدلب في السادس من شهر مايو/ ايار الماضي وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.

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