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مصادرة زجاجات مياه غازية "مخالفة" للآداب العامة في دولة خليجية

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مصادرة زجاجات مياه غازية "مخالفة" للآداب العامة في دولة خليجية مصادرة زجاجات مياه غازية "مخالفة" للآداب العامة في دولة خليجية

وبحسب موقع صحيفة "الراي" الكويتية" صادرت الإدارة العامة للجمارك 9264 زجاجه مياه غازية "مخالفة للآداب العامة"، إذ وجه نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري في الإدارة أسامة الرومي بإعداد محضر يتضمن حصرا لعبوات بداخلها مياه غازية للتشبه بالخمور المستوردة، ولكونها منافية للآداب العامة حسب إفادة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة تمهيد لإتلاف المضبوطات.

وذكر نائب مدير إدارة البحث والتحري وعضو لجنة الإعلام الجمركي خالد الرميح، أن معلومات وتنسيقاً تم بين إدارة البحث والتحري وإدارة جمارك الموانئ الجنوبية أسفر عن ضبط حاوية وصلت إلى ميناء الشعيبة تحتوي على بضاعة مخالفة ومنافية للآداب العامة عبارة عن زجاجات تشابه زجاجات المشروبات الروحية.

وأضاف الرميح: قامت الإدارة العامة للجمارك بمخاطبة الجهة الأمنية ووزارة التجارة والصناعة لكون البضاعة متوجه للسوق المحلي حيث أفادت بأن البضاعة مخالفة ومنافية للآداب العامة ومحظور استيرادها وعليه تم حصر المضبوطات حيث بلغت 9264 زجاجه وبداخلها مياه غازية منكهه في ميناء الشعيبة الجمركي قادمة من الصين.

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