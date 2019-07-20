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الخارجية السعودية: نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" لعُمان

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الخارجية السعودية: نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" لعُمان الخارجية السعودية: نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" لعُمان

الرياض - مباشر: ذكرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية ، أنه تم نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" لسلطنة عُمان.

وقالت الوزارة، اليوم السبت، إنه بالإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" إلى أحد مستشفيات مدينة جازان إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة التي تتمركز شمال غرب الحديدة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيراني إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

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