أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: تصدرت نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني المشهد في مجريات الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي.

كما أثارت المخاوف والمخاطر بشأن عملة "ليبرا" اهتمامات المستثمرين مع تحذيرات وانتقادات بشأنها.

الصين تسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في27 عاماً بالربع الثاني

تباطأ نمو اقتصاد الصين بالتقديرات الأولية وفقاً للتوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل أدنى قراءة في نحو 27 عاماً مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

تقرير:"هواوي" تخطط لخفض وظائف بوحدة الأبحاث والتطوير التابعة بالولايات المتحدة

أفادت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" تخطط لخفض وظائف في وحدة الأبحاث والتطوير التابعة في الولايات المتحدة، مع معاناتها من إدراجها بالقائمة السوداء الأمريكية.

ديون الأسواق الناشئة ترتفع لمستوى قياسي في الربع الأول

ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفعل معدلات الفائدة المتراجعة التي شجعت المستثمرين على تنفيذ مزيد من عمليات الاقتراض.

محافظ المركزي التركي الجديد يلمح لخفض معدل الفائدة

يرى محافظ البنك المركزي الجديد في تركيا أن بلاده تمتلك الفرصة لإجراء تغييرات في السياسة النقدية، في إشارة محتملة لخفض وشيك بمعدل الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وزير الخزانة الأمريكي: عملة فيسبوك تحتاج لضمانات ضد غسل الأموال

أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن مخاوفه بشأن عملة فيسبوك "ليبرا"، مشيراً إلى أنها قد يساء استخدامها لغسل الأموال.

"الاتحاد الأوروبي"يقر تدابير عقابية ضد تركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مجموعة إجراءات عقابية ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

"جي.بي.مورجان" يُسجل أرباحاً قياسية في الربع الثاني

ارتفعت أرباح "جي.بي.مورجان" في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 16 بالمائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

أرباح وإيرادات "جولدمان ساكس" الفصلية تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

تراجعت أرباح وإيرادات بنك "جولدمان ساكس" خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها تمكنت من تجاوز توقعات المحللين، مع قوة العوائد المحققة من غير الفوائد.

لاجارد تعلن استقالتها رسمياً من صندوق النقد الدولي

أعلنت كريستين لاجارد استقالتها من رئاسة صندوق النقد الدولي رسمياً اعتباراً من 12 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ترامب: أمامنا طريق طويل لعقد صفقة تجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لايزال أمامها طريق طويل لإبرام صفقة تجارية مع الصين.

ديون الصين ترتفع لـ310% من الناتج المحلي مع تباطؤ الاقتصاد

شهد معدل الديون مقارنة بحجم الاقتصاد في الصين زيادة ملحوظة في ظل المساعي الحكومية لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ على خلفية المخاوف التجارية والاقتصادية.

رئيس الفيدرالي: حالات عدم اليقين رفعت احتمالية خفض الفائدة

كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تعهده بالتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع الاقتصادي الأمريكي، مع تزايد حالات عدم اليقين.

البرلمان الأوروبي يختار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية

وافق البرلمان الأوروبي على اختيار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية لتصبح أول إمرأة يتم تعيينها في هذا المنصب.

الصين تقلص حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثالث

قلصت الصين الأكثر امتلاكاً للديون الأمريكية حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتصبح عند أدنى مستوى في عامين.

هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو

انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في الشهر الماضي بنحو 7.8 بالمائة على أساس سنوي، وتعد هذه أقل قراءة لشهر يونيو/حزيران منذ 2011.

عجز موازنة تركيا يقفز 70%بالنصف الأول رغم الهبوط خلال يونيو

ارتفع عجز الموازنة في تركيا بأكثر من 70 بالمائة خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، وسط إجراءات تحفيز لدعم اقتصاد البلاد، لكنه انخفض بمقدار النصف تقريباً خلال شهر يونيو/حزيران.

مؤسس أكبر صندوق تحوط:الذهب سيكون الاستثمار الأفضل خلال تحولات الأسواق

يرى مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم أن الذهب سيكون الفئة الاستثمارية الأفضل من بين كافة الأصول الأخرى في فترة تحول الأسواق العالمية.

الفيدرالي: التوقعات الاقتصادية إيجابية رغم عدم اليقين التجاري

يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

صندوق النقد:عملة فيسبوك تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك وخصوصية البيانات

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن عملة فيسيوك الجديدة "الليبرا" المخطط لها يمكن أن يساعد في تعزيز الشمول المالي، لكنها تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك وخصوصية البيانات وغسل الأموال.

عضو بالكونجرس الأمريكي:الليبرا قد تكون أكثر خطورة من هجوم 11سبتمبر

هاجم عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي عملة فيسبوك الجديدة "الليبرا" مشيراً إلى أن مخاطرها المحتملة قد تكون أسوأ من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001

كوريا الجنوبية تخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2016

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية معدل الفائدة للمرة الأولى في 3 سنوات، وسط زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للدولة الآسيوية.

صندوق النقد: الدولار الأمريكي أعلى من قيمته الحقيقية 12% عالمياً

يرى صندوق النقد الدولي أن الدولار الأمريكي مقوم بأكثر من قيمته عالمياً بنسبة تتراوح بين 6 بالمائة إلى 12 بالمائة، استناداً على الأسس الاقتصادية قريبة الآجل.

وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب بالعالم على النفط خلال العام الجاري مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

عضو بالفيدرالي يدعو لخفض سريع للفائدة من أجل حماية الاقتصاد

قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

ترامب يعلن تدمير سفية أمريكية لطائرة إيرانية بمضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة "درون" إيرانية بدون طيار.

أرباح "مايكرسوفت" تقفز 49% بأكثر من التوقعات

ارتفعت أرباح شركة "مايكروسوفت" بنحو 49 بالمائة بأكثر من التقديرات خلال الربع المالي الرابع، كما تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين.

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعدلات الفائدة المرتفعة مجدداً، قائلاً إن الفيدرالي بحاجة لإنهاء تحركات التشديد التي وصفها بـ"الجنون"، قبل اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.



احتمالات خفض المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة هذا الشهر تتجاوز 50%

تحول المستثمرون حيال وجهة النظر التي ترجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة في الأسبوع المقبل.