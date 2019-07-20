بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة

فخلال تبرير النائب سليم عون التابع لتكتل التيار الوطني الحر قراره بعدم إلقاء كلمة، قال له النائب نديم الجميل:"ليش طلعت لكان؟".

فما كان من النائب سليم عون إلا أن قال للجميل:"مش شغلتك تدير الجلسة روح لعاب حد بيتك". فردّ الأخير "بلعب مطرح ما بدّي".

عون رد بدوره:"حرام ع هالارث اللي حاملو يقولو يلي خلف ما مات بس يلي خلف مات وشبع موت".

فما كان من النائب الجميل اإاّ أن رد غاضبا:"أنا هون مش كرمال ابن بيي أنا في 5000 صوت عندي بالأشرفية"، فردّ عليه سليم عون بالقول:"وأنا عندي 6000 صوت صوتولي بزحلة".

واختتم الجميل السجال بـ "بيي أقوى من بيك".

عندها أوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري السجال ليعود النائب عون الى تبرير قراره.