أخبار عاجلة

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية -
خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس -
انتظرونا الجمعة 2 أغسطس 2019.. الجولة الثالثة من بطولة REV IT UP Speed Test 2019 على أون سبورت -
طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا في تونس -
تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400" -
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية -
صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة

Google+ Print
بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة

فخلال تبرير النائب سليم عون التابع لتكتل التيار الوطني الحر قراره بعدم إلقاء كلمة، قال له النائب نديم الجميل:"ليش طلعت لكان؟".

فما كان من النائب سليم عون إلا أن قال للجميل:"مش شغلتك تدير الجلسة روح لعاب حد بيتك". فردّ الأخير "بلعب مطرح ما بدّي".

عون رد بدوره:"حرام ع هالارث اللي حاملو يقولو يلي خلف ما مات بس يلي خلف مات وشبع موت".

فما كان من النائب الجميل اإاّ أن رد غاضبا:"أنا هون مش كرمال ابن بيي أنا في 5000 صوت عندي بالأشرفية"، فردّ عليه سليم عون بالقول:"وأنا عندي 6000 صوت صوتولي بزحلة".

واختتم الجميل السجال بـ "بيي أقوى من بيك". 

عندها أوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري السجال ليعود النائب عون الى تبرير قراره.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو... كائنات بحرية تجتاح سواحل لبنان بالآلاف

بالفيديو... كائنات بحرية تجتاح سواحل لبنان بالآلاف

بالفيديو... استقبال أسطوري لـ"محاربي الصحراء" بعد الفوز التاريخي ببطولة أفريقيا

بالفيديو... استقبال أسطوري لـ"محاربي الصحراء" بعد الفوز التاريخي ببطولة أفريقيا

بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة

بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة

بالفيديو... مصور سوري يدمج الجسد الأنثوي العاري بحجارة الأوابد الأثرية

بالفيديو... مصور سوري يدمج الجسد الأنثوي العاري بحجارة الأوابد الأثرية