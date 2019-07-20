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"الصحة" تجهيز مهابط الطائرات العمودية بالمستشفيات التابعة في مكة

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الرياض - مباشر: قالت وزارة الصحة، إنها جهزت مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط.

وأفادت الصحة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أنها انتهت من تسجيل المهابط الـ6 لدى هيئة الطيران المدني، وهم ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة (مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية –مهبط مستشفى النور التخصصي –مهبط مستشفى حراء العام)، وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة جهزت الصحة، ثلاث مهابط في (مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ )، وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء  الحالات داخل مكة المكرمة.

وقالت، أن ذلك في ظل سعيها إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الاصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ونوهت، إلى أن الإسعاف الجوي يساهم في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

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