أخبار عاجلة

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية -
خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس -
انتظرونا الجمعة 2 أغسطس 2019.. الجولة الثالثة من بطولة REV IT UP Speed Test 2019 على أون سبورت -
طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا في تونس -
تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400" -
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية -
صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بدء التحقيق بمزاعم تجنيد الدعم السريع للأطفال في السودان

Google+ Print

ونقل موقع إلكتروني عن الناطق الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة تأكيده بدء الآلية الوطنية المكلفة بالتحقيق والتقصي حول مزاعم تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال أعمالها.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وبحسب الموقع، قال المتحدث العسكري الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة إن الآلية المكونة من وزارة الخارجية واليونسيف والمجلس القومي للطفولة وممثلين من قوات الدعم السريع، سبق أن أقامت ورشة لتدريب الفريق المختص بعمليات التفتيش للتقصي بشأن تلك المزاعم.

وأوضح المتحدث أن الورشة وضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ المهمة ميدانياً وشرع فيها من أمس، وأضاف أن الفريق سيبدأ بمناطق قوات الدعم السريع بالولايات الغربية وسوف ينتقل بعدها للخرطوم.

من جانب آخر، كان موقع "سودان تربيون" ذكر أمس أن قوات الدعم السريع، بدأت يوم الخميس الماضي، الانسحاب من مواقع كانت ترابط فيها داخل العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر.

وظلت هذه القوات التي طالما أثارت جدلا واسعا بشأن تفويضها وتدخلاتها منتشرة في مواقع استراتيجية بالخرطوم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

ونقلا عن موقع "سودان تربيون"، تم مساء الخميس "انسحاب قوات الدعم السريع من مداخل ومخارج جسر الفتيحاب، الذي يربط بين الخرطوم وأم درمان، حيث حلت مكانها قوات من شرطة الاحتياطي المركزي، كما اختفت سيارات الدعم السريع من عدة مواقع وسط الخرطوم كانت ترتكز فيها على مدى شهور".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس

خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس

صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة

صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة