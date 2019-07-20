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بعد موافقة الملك سلمان... البنتاغون يكشف أهداف ومهام نشر قواته في السعودية

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بعد موافقة الملك سلمان... البنتاغون يكشف أهداف ومهام نشر قواته في السعودية بعد موافقة الملك سلمان... البنتاغون يكشف أهداف ومهام نشر قواته في السعودية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية ، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة. هذه التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية".

وأضافت القيادة في بيانها "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.

ويأتي ذلك القرار وسط ما كشفه محللون عن تحضيرات في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق العاصمة السعودية، الرياض.

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