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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه "أبها" السعودية

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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه "أبها" السعودية قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه "أبها" السعودية

الرياض - مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

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