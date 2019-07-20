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وكالة: حقل الشرارة النفطي الليبي مغلق منذ أمس

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وكالة: حقل الشرارة النفطي الليبي مغلق منذ أمس وكالة: حقل الشرارة النفطي الليبي مغلق منذ أمس

مباشر: ذكر تقرير حديث أن حقل الشرارة النفطي الليبي مغلق منذ أمس الجمعة.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 340 ألف برميل يوميا مغلق منذ أمس الجمعة.

وأفاد أحد المصادر إن إنتاج الحقل توقف بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمدينة الزاوية.

وقال: "أغلقوه لأن الضغط في الأنبوب كان يزيد وذلك لحين معرفة ما يجري".

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت النفط أمس، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي عند تسوية تعاملات أمس، بنسبة 0.9 في المئة مسجلاً 62.47 دولار للبرميل، كما صعد سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس / آب بنسبة 0.6 عند 55.63 دولار للبرميل.

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