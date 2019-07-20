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شاهد ..وزير يعترف: اخطر تصريحات عن المياه في الاردن ( تفاصيل مثيرة )

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شاهد ..وزير يعترف: اخطر تصريحات عن المياه في الاردن ( تفاصيل مثيرة ) شاهد ..وزير يعترف: اخطر تصريحات عن المياه في الاردن ( تفاصيل مثيرة )

الاحواض المائية هبطت 200 متر بسبب السرقة  

6 آلاف بئر مخالفة لم نضبط منها سوى 1000 بئر فقط

جي بي سي نيوز : قال وزير المياه رائد ابو السعود إنه ومن بين 6 آلاف بئر مخالفة لم نضبط سوى 1000 بئر فقط .

 وكان ابو السعود  يجيب عن أسئلة رئيس لجنة الزراعة النيابية خالد الحياري خلال اجتماع اللجنة مع الوزير  الاسبوع الماضي .

 ومما كشفه ابو السعود ما اعتبره البعض معلومات خطيرة يطلقها مسؤول  لاول مرة ، هو أن الآبار المخالفة تهبط بمستوى  الاحواض المائية   بحدود 200 متر   .

 ومن المفارقات أن الوزير اكد بأنه لن يتم اغلاق البئر المخالف في المزارع والاراضي الزراعية ، حيث سيجدون طريقة معينة للتعامل معها دون ان يكشف هذه الطريقة  .

شاهد :


المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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