شاهد ..وزير يعترف: اخطر تصريحات عن المياه في الاردن ( تفاصيل مثيرة )

الاحواض المائية هبطت 200 متر بسبب السرقة

6 آلاف بئر مخالفة لم نضبط منها سوى 1000 بئر فقط

جي بي سي نيوز : قال وزير المياه رائد ابو السعود إنه ومن بين 6 آلاف بئر مخالفة لم نضبط سوى 1000 بئر فقط .

وكان ابو السعود يجيب عن أسئلة رئيس لجنة الزراعة النيابية خالد الحياري خلال اجتماع اللجنة مع الوزير الاسبوع الماضي .

ومما كشفه ابو السعود ما اعتبره البعض معلومات خطيرة يطلقها مسؤول لاول مرة ، هو أن الآبار المخالفة تهبط بمستوى الاحواض المائية بحدود 200 متر .

ومن المفارقات أن الوزير اكد بأنه لن يتم اغلاق البئر المخالف في المزارع والاراضي الزراعية ، حيث سيجدون طريقة معينة للتعامل معها دون ان يكشف هذه الطريقة .

شاهد :





المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا