السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

الرياض - مباشر: ذكر مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.

وصرح المصدر، بوقت متأخر من أمس الجمعة، بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوه المصدر، إلى أن القرار جاء لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القائم بأعمال وزير الدفاع أعطى الأذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشارت الوزارة، إلى أن الخطوة تعد "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات بمنطقة الخليج.

وأكدت المستشارة الألمانیة، انجیلا میركل، أمس، قلق حكومتها من التوترات التي تشھدھا منطقة الخلیج العربي.

ودعت ميركل، جميع أطراف النزاعات في منطقة الخلیج والمجتمع الدولي باغتنام جمیع الفرص المتوفرة من أجل إنھاء حالة التصعید التي تضر بدول المنطقة وبإمدادات الطاقة وبالاقتصاد الدولي.

ويشار، إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض 4 سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط آخرتين في خليج عُمان.

وذكر تقرير حديث أن الأسطول الخامس الأميركي أعلن عن عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.

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