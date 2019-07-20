أخبار عاجلة

الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية -
خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس -
انتظرونا الجمعة 2 أغسطس 2019.. الجولة الثالثة من بطولة REV IT UP Speed Test 2019 على أون سبورت -
طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا في تونس -
تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400" -
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية -
صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة -
وفد من حماس يلتقي خامنئي في طهران -
فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة -
شارع النهار | لقاء مع وليد عبد الغني وحاتم صلاح الحلقة الكاملة 22-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الدفاع الأمريكية توافق على إرسال قوات إلى السعودية

Google+ Print

موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان إنه هذه الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات.

© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis

في سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع ، أمس الجمعة، موافقة العاهل السعودي على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن المسؤول أنه "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/مايو وحزيران/يونيو وهو ما تنفيه طهران.

وازداد الوضع توترا بعد أن بثت أمس قناة "برس تي في" الإيرانية صورا تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة تقول إنها ترصد سفينة "بوكسر" الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الصور تدحض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بإسقاط الطائرة المسيرة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تقول واشنطن أنها أسقطتها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المدمرة الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني