التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وكشفت تقارير إعلامية عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيف هرمز، وسك مزاعم بأنها انتهكت اللوائح البحرية الدولية.

وأكدت الشركتان المالكتان لهذه السفينة فقد الاتصال بناقلة النفط البريطانية التي تحمل على متنها 23 بحارًا.

وفي سياق آخر، نفت طهران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير سفينة أمريكية لطائرة "درون" إيرانية بمضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة اليوم بعد هذه الأنباء التي أدت إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، لكنها لم تكن كفيلة أن تحد من الخسائر الأسبوعية القوية للخام الأمريكي والتي بلغت 7.6 بالمائة.

فيما أظهرت شركة "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي بنحو5 منصات إلى 779 منصة.

ومؤشرات وأرقام

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم مع تراجع احتمالية خفض الفائدة بنحو 0.50 بالمائة في الاجتماع المقبل بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

وطالب الرئيس الأمريكي بإنهاء التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

بينما ارتفع سهم "بوينج" بنحو 4.% بالمائة عند الإغلاق بعد أن أعلنت الشركة تحملها رسوم بقيمة 5 مليارات دولار بسبب" 737 ماكس".

وسجلت "وول ستريت" خسائر أسبوعية مع الإفصاح عن نتائج أعمال للشركات والبنوك خلال الأسبوع الجاري.

فيما جاءت أرباح وإيرادات "بلاك روك" دون توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

في حين أغلقت الأسهم الأورويبة تعاملات اليوم في النطاق الأخضر بقيادة قطاع الموارد الأساسية مع آمال خفض الفائدة.

بينما سجلت الأسهم الإيطالية خسائر قوية عند الإغلاق مع التوترات السياسية بين طرفي الائتلاف الحكومي.

فيما سجلت الأسهم اليابانية مكاسب قوية بنهاية جلسة اليوم لكنها تحقق خسائر أسبوعية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد ارتفعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة لكن بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

وفي أوروبا، ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال شهر مايو/آيار الماضي، وسط زيادة في فائض الميزان السلعي.

وبالنسبة لليابان فقد تباطأ معدل التضخم لأدنى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب فقد تراجعت عند التسوية مع مكاسب الدولار الأمريكية لكنها ترتفع نحو 1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.