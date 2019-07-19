أخبار عاجلة

الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية -
خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس -
انتظرونا الجمعة 2 أغسطس 2019.. الجولة الثالثة من بطولة REV IT UP Speed Test 2019 على أون سبورت -
طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا في تونس -
تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400" -
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية -
صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة -
وفد من حماس يلتقي خامنئي في طهران -
فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة -
شارع النهار | لقاء مع وليد عبد الغني وحاتم صلاح الحلقة الكاملة 22-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

Google+ Print
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس" محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

مباشر: صعد سهم "بوينج" بأكثر من 4 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الشركة تحملها تكاليف بقيمة 5 مليارات دولار بسبب تعليق "737 ماكس".

وأعلنت الشركة الأمريكية الغارقة في أزمة منذ تعليق طائرات "737 ماكس" في مارس/أذار الماضي عقب حادثتي إثيوبيا وإندونسيا، أنه ستتحمل رسوماً بعد الضرائب بقيمة 4.9 مليار دولار جراء عدم تحليق هذا الطراز.

وأوضحت "بوينج" أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تراجع بقيمة 5.6 مليار دولار في الإيرادات والأرباح قبل الضرائب في الربع الثاني من العام الجاري.

واعتبر "راجيف لواني" المحلل في مورجان ستانلي أن التكاليف التي أعلنتها الشركة إيجابية، متوقعاً عودة طائرة "737 ماكس" للعمل في وقت أقرب من توقعات المستثمرين، بحسب مذكرة بحثية نقلته "بلومبرج".

ومن المتوقع أن تعلن أكبر شركة تصنيع طائرات في العالم أدائها المالي عن الربع الثاني يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت تراجع معدل تسليم طائراتها بنحو يهبط 54 بالمائة خلال الربع الثاني.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 4.5 بالمائة إلى 377.36 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية

الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية

تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400"

تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400"

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان نتائج أعمال

محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان نتائج أعمال