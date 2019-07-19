محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

مباشر: صعد سهم "بوينج" بأكثر من 4 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الشركة تحملها تكاليف بقيمة 5 مليارات دولار بسبب تعليق "737 ماكس".

وأعلنت الشركة الأمريكية الغارقة في أزمة منذ تعليق طائرات "737 ماكس" في مارس/أذار الماضي عقب حادثتي إثيوبيا وإندونسيا، أنه ستتحمل رسوماً بعد الضرائب بقيمة 4.9 مليار دولار جراء عدم تحليق هذا الطراز.

وأوضحت "بوينج" أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تراجع بقيمة 5.6 مليار دولار في الإيرادات والأرباح قبل الضرائب في الربع الثاني من العام الجاري.

واعتبر "راجيف لواني" المحلل في مورجان ستانلي أن التكاليف التي أعلنتها الشركة إيجابية، متوقعاً عودة طائرة "737 ماكس" للعمل في وقت أقرب من توقعات المستثمرين، بحسب مذكرة بحثية نقلته "بلومبرج".

ومن المتوقع أن تعلن أكبر شركة تصنيع طائرات في العالم أدائها المالي عن الربع الثاني يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت تراجع معدل تسليم طائراتها بنحو يهبط 54 بالمائة خلال الربع الثاني.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 4.5 بالمائة إلى 377.36 دولار.