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محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال

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محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم "مايكروسوفت" عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، لكنه فقد المستوى القياسي المسجل خلال الجلسة بعد الكشف عن نتائج أعمال قوية

وارتفعت أرباح "مايكروسوفت" نحو 50 بالمائة خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري لتتجاوز تقديرات المحللين.

كما ارتفعت عوائد الخدمات السحابية بنحو 19 بالمائة لتقود صعود إجمالي الإيرادات إلى 33.71 مليار دولار بأكثر من التوقعات.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تسجل إيرادات بنحو 31.7 إلى 32.4 مليار دولار خلال الربع المالي القادم، مقارنة مع تقديرات عند 32 مليار دولار.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 0.1 بالمائة إلى 136.62 دولار، بعد أن سجل مستوى 139.70 دولار خلال الجلسة هو الأعلى في تاريخه.

ودعمت المكاسب القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" لتظل الأكبر بين الشركات الأمريكية عند 1.05 تريليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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