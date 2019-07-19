محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع التوترات الجيوسياسية لتسجل خسائر أسبوعية.

وجاء هبوط الأسهم الأمريكية مع تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الفيدرالي قد يخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يضعف آمال المستثمرين لخفض الفائدة بنحو 0.50 بالمائة.

كما تزايدت التوترات الجيوسياسية بعد أن أفادت تقارير إعلامية احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية قالت إنها انتهكت اللوائح البحرية الدولية.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال الفصلية كشفت "مايكروسوفت" عن تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين، بينما فشلت إيرادات وأرباح "بلاك روك" في التفوق على التقديرات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت خلال التعاملات مع آمال خفض الفائدة من قبل تصريحات من عضو الفيدرالي بالأمس والذي دعا خلالها إلى التحرك السريع والقوي من أجل اتخاذ إجراءات وقائية للاقتصاد.

وفي بيانات اقتصادية، صعدت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأقل من التوقعات.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 27154.2نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 0.6 بالمائة.

كما تراجع"ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 2976.6 نقطة ليهبط بنحو 1.2 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

فيما سجل "ناسداك" خسائر أسبوعية بنحو 1.2 بالمائة، بعد أن تراجع بنحو 0.7 بالمائة إلى 8146.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.146