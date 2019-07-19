ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بوريس جونسون المرشح رئاسة الوزراء البريطانية سيقوم بعمل جيد بشأن البريكست.

وذكر الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن جونسون سينجح في الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن رئيس الوزراء السابق قام بعمل سيء للغاية بشأن البريكست في إشارة إلى تريزا ماي المنتهية ولايتها.

وتابع ترامب في إشارة إلى مأزق البريكست: "إنها كارثة، ويجب ألا تكون هكذا، أعتقد أن بوريس سوف يصححها".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع جونسون بالأمس، مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل معه وإقامة علاقة رائعة.

ومن المقرر اختيار رئيس الوزراء الجديد بين بوريس جونسون وجيريمي هانت الأسبوع المقبل مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للبريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول القادم.