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محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

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محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

مباشر: ارتفعت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة مع الاضطرابات الجيوسياسية، لكنها تسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 7.5 بالمائة.

وتلقى الخام الأمريكي الدعم وسط تقارير حول احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز مما يزيد من التوترات الجيوسياسية بين إيران والغرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن أمس أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة "درون" إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز، ولكن إيران نفت ذلك.

كما كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وكان فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولة صرح بالأمس بأن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 55.63 دولار للبرميل.

ومع مخاوف تباطؤ الطلب، تراجع الخام الأمريكي خلال الأسبوع الجاري بنحو 7.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.5 بالمائة إلى 62.88 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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