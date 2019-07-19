إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

مباشر: أفادت وسائل إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني اعترض ناقلة نفط بريطانيا أثناء عبور مضيق هرمز.

ونقلت قناة "برس تي.في" الإيرانية اليوم الجمعة عن الحرس الثوري الإيراني قوله أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" انتهكت اللوائح البحرية الدولية.

وأكدت "سيتينا بلك ونروسرين مارين" الشركتان المالكتان للسفينة هذه التقارير مشيرةً إلى أنها فقدت الاتصال بناقلة النفط التي تتجه شمالًا نحو إيران في الوقت الحالي.

وأضافت الشركتان أن السفينة تحمل على متنها 23 بحاراً ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ومن جانبه قال متحدث باسم الحكومة البريطانية لشبكة "سي.إن.إن" إن المملكة المتحدة "تسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات" حول حادثة تتعلق بشاحنة نفط بريطانية".

وكانت بريطانيا اعترضت ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، مشيرةً إلى إنها ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا استطاعت إيران تقديم ضمانات بأنها لن تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشحنات إلى سوريا.