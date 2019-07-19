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محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

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محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

مباشر: انخفض  الذهب عند تسوية  تعاملات اليوم الجمعة من أعلى مستوى في 6 سنوات، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية لكنه يحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

تعرضت المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد انتقاده لمعدلات الفائدة المرتفعة، مطالباً الفيدرالي بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية.

وكان المعدن الأصفر حقق مكاسب قوية في وقت سابق من الجلسة بعد تصريحات جون ويليامز رئيس الفيدرالي في نيويورك أمس بأن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وفي بيانات اقتصادية اليوم ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.1 بالمائة إلى 1426.70 دولار للأوقية، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 1454.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 12.5 دولاراً.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 21.18 دولار عند 1424.92 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل 1452.60 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2013.

وخلال تلك الفترة، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.094.

مباشر (اقتصاد)

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