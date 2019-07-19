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خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية

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خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية

مباشر: تعرضت الأصول المالية الإيطالية لخسائر في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال انهيار الائتلاف الحاكم.

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر فوتسي الإيطالي الرئيسي بنسبة 2 بالمائة، ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ مايو/آيار الماضي. بقيادة أسهم البنوك.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت السندات الإيطالية مما أدى إلى ارتفاع العائد الديون الحكومية لآجل 10 سنوات ليصل إلى 1.604 بالمائة.

وتأتي عملية البيع من قبل المستثمرين للأصول الإيطالية بعد أن هدد نائب رئيس الوزراء في البلاد ماتيو سالفيني، تحت ضغط من حزب الرابطة اليمينية، بسحب تحالفه مع حركة الخمس نجوم، مما أثار مخاوف بشأن انتخابات مبكرة.

وتعاني إيطاليا من أزمة شديدة بشأن تفاقهم مستويات الديون والتي قد تقودها إلى عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

وجاء هبوط الأصول المالية الإيطالية على الرغم من ارتفاع الأسهم العالمية مستفيدة من توقعات خفض الفائدة على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي هذه الأثناء، هبط اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.1225 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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