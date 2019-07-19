مخيمات الفلسطينيين في لبنان تغلي.. إثر قرار وزير العمل
جي بي سي نيوز:- في "يوم غضب" دعت إليه القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة تجار سوق الخضار في لبنان، شلَّ الإضراب العام مخيمَيْ عين الحلوة والمية ومية في صيدا، حيث أقفلت المداخل الرئيسية منذ صباح الثلاثاء بالكامل وأحرقت الإطارات، احتجاجاً على قرار وزارة العمل اللبنانية إقفال مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، وطرد العمال من مؤسسات مختلفة بشكل غير مسبوق، وفق الحملة التي باشرت بها تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
وفي مداخلة عبر إحدى القنوات اللبنانية، قال وزير العمل كميل شاكر أبو سليمان: "لم يصدر أي قرار عن وزارة العمل بشأن الفلسطينيين أو غيرهم بل نقوم بتطبيق القانون، بعدما أقررنا خطة لتطبيق قانون العمل وردة الفعل غير مفهومة".
"تحركات تحذيرية وتصعيدية"
وعقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا اجتماعاً طارئاً في مقر الجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين في مخيم عين الحلوة، الاثنين، وذلك للوقوف على "القرارات المجحفة التي اتخذتها وزارة العمل، والتي تشكل انعكاساً خطيراً على حياة المعيشية للشعب الفلسطيني في لبنان"، وفق بيان للهيئة.
وأعلن المجتمعون أن "الثلاثاء سيكون يوم إضراب عام في مخيمات منطقة صيدا"، وطلبوا من "أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات منطقة صيدا بعدم إدخال أو استقبال المواد الغذائية أو التنموينية".
كذلك حذروا من "محاولة الاستدراج بالإساءة للعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".