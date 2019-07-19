تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 5 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 779 منصة.

في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين لتصل إلى 174 منصة.

كما أغلقت الشركات الأمريكية منصة واحدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي معاً.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب عند 55.28 دولار للبرميل.

فيما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3 بالمائة إلى 62.12 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.5 بالمائة إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.