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البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

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البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

الرياض - مباشر: ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، أن الوزارة ستطلق النظام الجديد لتصنيف المقاولين في 31 يوليو/تموز الجاري.

وأكد سعود الذكري، أن النظام الجديد لتصنيف المقاولين يتوافق مع المعايير الدولية الفنية والقانونية، وفقاً لصحيفة "عكاز" .

وتابع الذكري، أن النظام الجديد يربط بين مختلف الجهات الحكومية، ويقلص الإجراءات لإتمام عملية التصنيف بمدة 3 أيام على الأكثر.

جاء تصريحات الذكري، خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية أمس الخميس.

ونوه، إلى أن النظام الجديد سيضمن تقييم أداء المقاول ومراقبته باستمرار عبر الربط مع مختلف الجهات، فضلاً عن التعرف على موقفه المالي ومدى تطور أدائه الفني على الأرض.

وألمح، إلى أن مؤشرات الأداء للمقاولين والجهات الحكومية تتم أثناء العمل في كل مشروع وبعد تسلمه، بينما يجري الربط مع الجهات المتبقية حاليا، من أجل تحويل بوابة التصنيف إلى بوابة إلكترونية شاملة يتم من خلالها إكمال إجراءات التصنيف بشكل كامل في بضعة أيام.

وفي يونيو / حزيران الماضي، أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية بالسعودية، عن نشر مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث لاستطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.

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