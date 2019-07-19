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السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

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الرياض - مباشر: ذكرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية ، أن البلاد استقبلت أكثر من 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة".

وأفادت الوزارة في نشر، على موقعها للتواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن إحصائيان مبادرة "طريق مكة" خلال الفترة 1-15 ذي القعدة لعام 1440 هجرياً، أظهرت توافد 74.205 ألف حاج وحاجة إلى المملكة، عبر 185رحلة جوية.

وتشمل مراحل المبادرة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتتيح المبادرة للحجاج فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم، لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.

ويشار، إلى أن وزارة الداخلية وأطلقت هذه المبادرة بشكل جزئي وتجريبي خلال موسم حج عام 1438 هـ على نسب محددة من حجاج ماليزيا، وشملت جميع الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عام 1439 هـ، وهذا العام شملت: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس مستهدفة نقل 225 ألف حاجٍ وحاجة.

ترشيحات

إنفوجرافيك.. عدد الحجاج الوافدين للسعودية يتجاوز 430 ألف شخص "السعودية" تمنح تأشيرات حج إلكترونية للمستفيدين من مبادرة طريق مكة انطلاق أول رحلة حج من ماليزيا ضمن مبادرة "طريق مكة"

مباشر (اقتصاد)

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