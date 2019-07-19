محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع آمال خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع آمال المستثمرين في خفض الفائدة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية في المجمل.

وقادت أسهم الموارد الأساسية المكاسب اليوم، حيث ارتفع القطاع بنحو 1.1 بالمائة، بينما كان قطاع البنوك الأسوأ أداءً بنحو 0.9 بالمائة.

وأظهرت توقعات الأسواق إلى أن المستثمرين يعتقدون وجود احتمالية تتجاوز 50 بالمائة حول اتجاه البنك المركزي الأوروبي لخفض معدل الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وفي الشأن الأمريكي، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز صرح أمس بأن الفيدرالي بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

ومن جانب أخر، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إنه سيلتقي زعيم حركة الخمس نجوم وسط مخاوف من أن تؤدي المواجهة بين الحزبين إلى انهيار الائتلاف الحكومي.

وبدأت الشركات والبنوك في أوروبا والولايات المتحدة في الأسبوع الجاري الإفصاح عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 387.2 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1 بالمائة.

فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5552.3 نقطة، لكنه حقق خسائر أسبوعية بلغت 0.4 بالمائة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 7508.7 نقطة، لكنه لم يشهد أي تغيير خلال الأسبوع الجاري.

فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة عند 12260.07 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعتة 4:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1264 دولار.