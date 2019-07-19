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عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

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عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور) عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محافظة ينبع تعرضت اليوم الجمعة، لرياح شديدة تصل سرعتھا لنحو 26 كم في الساعة.

ونقلت الرياح العاصفة أجساماً ثقیلة ورمت بھا على مبان ومركبات كانت متوقفة، وأحدثت بھا عدة أضرار وتلفیات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها يفيد باستمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مصحوبة بسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل: (ينبع، ووادي الفرع، وبدر)؛ موضحة أن الحالة ستستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة. وفقا لصحيفة "سبق" .

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

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