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صادرات السعودية النفطية بـ"مايو" تهبط لأدنى مستوى في 13 شهراً

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الرياض - مباشر: كشف تقرير حديث أن صادرات المملكة العربية تراجعت لأدنى مستوى في 13 شهراً، على أساس سنوي.

وأفادت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن صادرات السعودية من النفط الخام هبطت لـ 6.94 مليون برميل يوميا في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك وفقاً لأرقام التصدير الشهرية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وأعضاء أخرون في منظمة "أوبك" إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات النفط في شهر مايو بمقدار 235 ألف برميل يوميا.

ونوه التقرير، إلى أن إنتاج النفط بالسعودية هبط بمقدار 137 ألف برميل يومياً، على أساس شهري، في مايو الماضي مسجلاً 9.67 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير، إلى أن إنتاج النفط بالسعودية سجل خلال شهر مايو أدنى مستوى خلال الـ5 سنوات الماضية، على أساس سنوي.

والجدير بالذكر، أن السعودية تسعى للإبقاء على إنتاجها من الخام دون المستوى المستهدف البالغ 10.3 مليون برميل يوميا المحدد بموجب اتفاق عالمي تقوده أوبك لخفض إنتاج الخام بهدف تقليص المخزونات ودعم الأسعار.

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