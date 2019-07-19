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السعودية ..تعديلات لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها

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الرياض - مباشر: ذكرت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة أنه تم تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتعيين الأستاذ سالم الهندي نائبا للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونوهت الهيئة، في بيان صادر وقت متأخر من أمس الخميس، أن التعديلات شملت عضوية كلاً من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناي وعبدالله مخارش باللجنة الفنية.

وأفادت، أن التعديلات تهدف لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وحذر البيان، أنه في حال إقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايبر؛ فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك، والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية عالية.

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