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طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

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مباشر: نفت إيران صحة تصريحات الرئيس الأمريكي بأن إحدى طائراتها المسيرة قد أسقطتها سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بالأمس أن سفية أمريكية دمرت طائرة "درون "إيرانية بدون طيار في مضيق هرمر.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني "عباس أراغشي" في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه هذه الطائرة لا تنتمي إلى طهران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من الممكن أن تكون أسقطت إحدى طائراتها بالخطأ.

وذكر "أراغشي": "إننا لم نفقد أي طائرة في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر، ربما تكون السفينة الأمريكية يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأمريكية بالخطأ".

وكانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن جنرال إيراني بارز أنه لا توجد طائرات مسيرة مفقودة أو أي تقارير عن تحرك من جانب "يو أس أس بوكسر".

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة حيث تحاول الأخيرة إسناء طهران عن تطوير برنامجها النووي في الوقت الذي تشير فيه إيران إلا أنها لن تتراجع عن موقفها وتجري محادثات مع واشنطن إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.

مباشر (اقتصاد)

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