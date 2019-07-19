وزير خارجية إسرائيل: سأواصل العمل مع نتنياهو لتعزيز علاقاتنا مع دول الخليج

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الإسرائيلي، مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على هامش حدث نظمته وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويعتبر هذا اللقاء بمناسبة حدث نادر يتم فيه توثيق علني للقاء بين مسؤول عربي كيير وشخصية إسرائيلية رفيعة المستوى.

ووصف المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اللقاء بأنه "تبادل ودي"، وأشاد به باعتباره تقدما هائلا.

وقال كاتس إن الاجتماع العلني مع الوزير البحريني كان "مثالا آخر على علاقاتنا الدبلوماسية المتنامية".

وقال كاتس:

سأواصل العمل مع نتنياهو لتعزيز علاقات إسرائيل مع دول الخليج.

في وقت لاحق، أصدر كاتس بيانا قال فيه إن الاجتماع نظمه مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، وإنه وآل خليفة، ناقشا إيران والتهديدات الإقليمية والعلاقات الثنائية، واتفقا على البقاء على اتصال.

ولم يصدر تعليق فوري من خليفة، لكن تأتي هذه التفاصيل في الوقت الذي أعلنت فيه البحرين عن عقدها لاجتماع حول الأمن، سيشمل مشاركة إسرائيلية، وفقا لمصدر دبلوماسي.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، استضافت البحرين مؤتمرا برعاية الولايات المتحدة حيث طرح فريق السلام التابع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجوانب الاقتصادية لمقترحه، المعروف باسم "صفقة القرن".