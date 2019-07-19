محدث.. الدولار يواصل ارتفاعه عالمياً ليتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليعوض خسائره الملحوظة بالأمس بعد تزايد توقعات خفض الفائدة متجهاً لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء التشديد النقدي مشيراً إلى أنه بدون تصرفات الفيدرالي لكان الأداء الاقتصادي بالولايات المتحدة أفضل من الآن.

وكانت العملة الأمريكية سجلت تراجعاً خلال تعاملات أمس مع تصريحات عضو الفيدرالي "جون ويليامز" بضرورة خفض معدلات الفائدة بسرعة وقوة من أجل حماية الاقتصاد من الوقوع في كارثة، إلا أن المتحدث باسم بنك الفيدرالي في نيويورك ذكر أن تعليقات "ويليامز" لم تكن بشأن الاتجاه الفوري للسياسة النقدية.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأقل من التوقعات.

ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية لأول مرة في عقد إلى 15 دولارًا في الساعة، وصرحت نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب بأن "العمال الأمريكيين يستحقون زيادة الأجور، الأمر كله يتعلق بالعائلات".

وبحلول الساعة 4:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1224 دولار، فيما زاد أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 107.68 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة عند 1.2506 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9817 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.073.

وتتجه العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة.