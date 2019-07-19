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رئيس "الفضاء السعودية" يستعرض نماذج أمريكية لتطوير الصواريخ والمركبات

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رئيس "الفضاء السعودية" يستعرض نماذج أمريكية لتطوير الصواريخ والمركبات رئيس "الفضاء السعودية" يستعرض نماذج أمريكية لتطوير الصواريخ والمركبات

الرياض – مباشر: التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "سبيس اكس" (SpaceX) ، جوين شوتويل.

واطلع رئيس الهيئة السعودية للفضاء خلال اللقاء على ما تقدمه شركة "سبيس اكس" من أعمال تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج استطلاعي للتجارب الدولية الرسمية والتجارية التي تعمل في مجال الفضاء.

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