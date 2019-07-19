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ألمانيا تطالب بحل سياسي لمواجهة التصعيد بمنطقة الخليج

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ألمانيا تطالب بحل سياسي لمواجهة التصعيد بمنطقة الخليج ألمانيا تطالب بحل سياسي لمواجهة التصعيد بمنطقة الخليج

مباشر: أكدت المستشارة الألمانیة، انجیلا میركل، قلق حكومتها من التوترات التي تشھدھا منطقة الخلیج العربي.

وطالبت انجيلا میركل، في مؤتمر صحفي في برلین، اليوم الجمعة، بالتوصل لحلول سیاسیة للتصعید التي تشھده المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

ودعت ميركل، جميع أطراف النزاعات في منطقة الخلیج والمجتمع الدولي باغتنام جمیع الفرص المتوفرة من أجل إنھاء حالة التصعید التي تضر بدول المنطقة وبإمدادات الطاقة وبالاقتصاد الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، امس، استعدادها لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة.

ويشار، إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض 4 سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط آخرتين في خليج عُمان.

وذكر تقرير حديث أن الأسطول الخامس الأميركي أعلن عن عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.

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مباشر (اقتصاد)

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