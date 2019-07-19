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ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

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مباشر: ندد الرئيس الأمريكي دونالد بمعدلات الفائدة المرتفعة مجدداً، قائلاً إن الفيدرالي بحاجة لإنهاء تحركات التشديد التي وصفها بـ"الجنون"، قبل اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه بسبب عملية التفكير الخاطئة من جانب الفيدرالي فإننا ندفع معدلات فائدة أعلى بكثير من الدول التي لا تضاهي الولايات المتحدة اقتصادياً.

وتابع: وبمعنى آخر فإن تكاليف الفائدة لدينا أعلى بكثير من الدول الأخرى في الوقت الذي يجب فيه أن تكون أقل.

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وعبر في تغريدة أخرى عن تفضيله للتعليقات الأولى لرئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك "جون ويليامز" عن التعليقات الثانية.

وقال الرئيس الأمريكي إن تعليقاته الأولى صحيحة بنسبة 100 بالمائة في أن الفيدرالي رفع معدل الفائدة بسرعة كبيرة للغاية وفي وقت مبكر للغاية.

وكان رئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك صرح بالأمس بأن صانعي السياسات الأمريكية بحاجة للتحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية، كون التدابير الوقائية أفضل من انتظار حدوث كارثة اقتصادية.

وساهمت هذه التعليقات في تزايد تكهنات الأسواق بشأن خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز، لتصبح 46.2 بالمائة.

لكن المتحدث باسم بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك ذكر لاحقاً أن خطاب "ويليامز" لم يكن بشأن الاتجاه الفوري للسياسة النقدية.

وتابع ترامب: وكذلك يجب أن يتم وقف جنون التشديد الكمي، حيث أننا في عالم تنافسي والمكاسب كبيرة لكنها ليست بسبب الفيدرالي.

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وقال إنه بدون تصرفات الفيدرالي الكبيرة والسريعة للغاية لكان الأداء الاقتصادي أفضل مما نحن عليه الآن.

وأضاف أن هذه هي فرصتنا من أجل بناء ثروة ونجاحات لا مثيل لها بالنسبة للولايات المتحدة والنمو الاقتصادي، والذي من شأنه أن يقلص بشكل كبير نسبة الديون.

وفي تغريدة أخرى، وجه ترامب رسالة إلى المركزي الأمريكي بقوله: "الفيدرالي: لا يوجد تضخم تقريباً".

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وتأتي سلسلة التغريدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي اليوم قبل أيام تفصلنا عن اجتماع الفيدرالي القادم وسط مطالبات بتخفيض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس (0.5 بالمائة).

مباشر (اقتصاد)

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