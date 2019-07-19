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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال القراءة الأولية للشهر الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين في الولايات المتحدة سجل 98.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع 98.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف تسجل 98.6 نقطة في نفس الفترة.

وتراجع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في الشهر الجاري إلى 111.1 نقطة، مقابل 111.9 نقطة مسجلة في يونيو/حزيران الماضي. 

وعلى صعيد مؤشر توقعات الاقتصاد المستقبلية، فسجل صعوداً إلى 90.1 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 89.3 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

فيما يتعلق بتوقعات معدل التضخم فقد تراجعت إلى 2.6 بالمائة في يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع 2.7 بالمائة في الشهر الماضي.

وذكرت البيانات أن التغير المثير للاهتمام هو تراجع توقعات التضخم مع انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

ويتوقع المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة خلال اجتماعه المنتظر في نهاية الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 2:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.022.

مباشر (اقتصاد)

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