سهم "مايكروسوفت" يرتفع لمستوى قياسي بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 2 بالمائة ليسجل مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد الكشف عن نتائج أعمال قوية.

وارتفعت أرباح "مايكروسوفت" نحو 50 بالمائة خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري لتتجاوز تقديرات المحللين.

كما ارتفعت عوائد الخدمات السحابية بنحو 19 بالمائة لتقود صعود إجمالي الإيرادات إلى 33.71 مليار دولار بأكثر من التوقعات.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تسجل إيرادات بنحو 31.7 إلى 32.4 مليار دولار خلال الربع المالي القادم، مقارنة مع تقديرات عند 32 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:58 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 2.1 بالمائة إلى 139.28 دولار بعد أن سجل مستوى 139.70 دولار في وقت سابق هو الأعلى في تاريخه.

ودعمت المكاسب القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" لتظل الأكبر بين الشركات الأمريكية عند 1.06 تريليون دولار.