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أوكرانيا تتجه لزيادة الحد الأدنى للأجور 32%

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مباشر: أكد رئيس الوزراء في أوكرانيا فولوديمير غرويسمان أن الحد الأدنى للأجور في البلاد سوف يشهد زيادة بنسبة 32 بالمائة خلال العام المقبل.

وقال غرويسمان في اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحد الأدنى للأجور في أوكرانيا لن يكون 4173 هريفنا (حوالي 162 دولاراً) شهرياً بحلول عام 2020 لكنه سيصبح 5500 هريفنا (حوالي 214 دولاراً)، بحسب وكالة "إنترفاكس أوكرانيا".

وكتب غرويسمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: "لقد بدأنا زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتغيير النظام.

وتابع: نحن نعلم كيف نجعل الاقتصاد ينمو ليس بنسبة 3 بالمائة ولكن بأكثر من 5 بالمائة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن متوسط الأجور في البلاد يجب أن يزيد إلى 620 دولاراً خلال عدة سنوات.

وقال في تغريدة أخرى إنه يجب التغلب على الفقر في أوكرانيا، وأنهم لحاجة لفعل ذلك، لكنه أوضح أنه لا يمكن التعهد بالقيام بذلك في غضون 15 دقيقة كونه عمل جاد ويحتاج لإتمامه بطريقة محترفة.

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وأكد رئيس وزراء أوكرانيا أن فريقه لديه استراتيجية واضحة لكل منطقة.

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جدير بالذكر أن أواكرنيا شهدت تصعيد الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي ليصبح رئيس للبلاد في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وبحلول الساعة 2:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة أوكرانيا المحلية مقابل الدولار الأمريكية بنسبة تزيد عن 1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 25.6987 هريفنا.

مباشر (اقتصاد)

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