الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع مكاسب "مايكروسوفت"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع إعلان نتائج أعمال للشركات وتوقعات خفض الفائدة.

وارتفع سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 2 بالمائة مسجلاً مستوى قياسياً بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين.

وعلى العكس فشلت إيرادات وأرباح "بلاك روك" في تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تعزيز آمال خفض الفائدة من قبل تصريحات من عضو الفيدرالي بالأمس والذي دعا خلالها إلى التحرك السريع والقوي من أجل اتخاذ إجراءات وقائية للاقتصاد.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 88 نقطة تقريباً ليصل إلى 27310.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3004.4 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 8240.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.120