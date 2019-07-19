احتياطي النقد الاجنبي لدى تركيا يواصل الصعود للأسبوع الثاني

مباشر: يواصل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، مع زيادة 1.63 مليار دولار بكافة الاحتياطيات في أسبوع.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن إجمالي احتياطات البنك (والتي تضم النقد الأجنبي والذهب معاً) بلغت 98.878 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 12 يوليو/تموز الجاري وهو أعلى من الأرقام المسجلة في الأسبوع السابق له والبالغة 97.248 مليار دولار.

ويعني ذلك أن احتياطات المركزي التركي من النقد الأجنبي والذهب شهدت زيادة قدرها 1.63 مليار دولار في الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز الجاري.

وعلى أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطات تركيا من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع المنقضي كان أقل بنحو 2.79 بالمائة عند المقارنة مع مستويات الأسبوع نفسه من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يبلغ 101.718 مليار دولار.

وبالنسبة لإجمالي احتياطات تركيا من النقد الأجنبي، فزادت إلى 75.683 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي بعد أن كانت تبلغ 74.124 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

ويواصل بذلك احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الصعود (زيادة 1.56 مليار دولار) للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن ارتفع في الأسبوع الأول من هذا الشهر لأول مرة في 3 أسابيع.

وفيما يتعلق باحتياطي المركزي التركي من الذهب، فإنه شهد زيادة كذلك ليرتفع من 23.124 مليار دولار إلى 23.195 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة ليصعد الدولار إلى 5.6458 ليرة.