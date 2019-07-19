ميركل: يمكن تأجيل موعد البريكست لحسم مسألة الحدود الإيرلندية

مباشر: ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه يجب منح المملكة المتحدة مزيداً من الوقت لمغادرة الاتحاد الأوروبي إذا كانت بريطانيا بحاجة لذلك.

وأكدت ميركل مجدداً خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الجمعة، على أن اتفاقية البريكست والموقف المثير للجدل بشأن الحدود الإيرلندية لا يمكن إعادة التفاوض بشأنهما، نقلاً عن وكالة بلومبرج الأمريكية.

لكن المستشارة الألمانية في الوقت نفسه أشارت إلى أن هناك طرقاً أخرى لجعل هذا الإجراء أكثر قبولاً.

وأوضحت ميركل أنه في اللحظة التي يتم فيها العثور على حل لإدارة مسألة الحدود في العلاقة المستقبلية فإنه سيتم تجاوز خطة المساندة إذا جاز التعبير.

وخطة المساندة هي مقترح من جانب الاتحاد الأوروبي يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية الشمالية يهدف لضمان البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وقالت المستشارة الألمانية إن المهمة تتمثل في صياغة العلاقة المستقبلية بطريقة بشكل أكثر تحديداً وأفضل مما نجحنا فيه حتى الآن.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في 29 مارس/آذار الماضي بعد تمديد المادة 50.

لكن ينظر الجميع باهتمام إلى المملكة المتحدة مع اقتراب اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد من المرشحين بوريس جونسون وجيرمي هانت ليكون خلفاً لـ"تريزا ماي".

وأشارت ميركل إلى أن اتفاقية الانسحاب هي اتفاقية الانسحاب، قائلة: لقد تم التفوض بحرص للغاية.