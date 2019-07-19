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السعودية تنفي تخصيص 60 ألف وظيفة للبنانيين في "نيوم"

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الرياض – مباشر: أكد سفير المملكة العربية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، عدم صحة ما نسبته إليه إحدى الصحف اللبنانية في عددها الصادر اليوم بأن: "نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين".

وأضاف السفير السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس"، أن السفارة تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات، تحقيقاً لرسالة الإعلام السامية.

كان السفير وليد بن عبد الله بخاري استقبل اليوم في مقر السفارة ببيروت النائب اللبناني الياس حنكش.

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بحسب الوكالة.

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