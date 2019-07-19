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تعرض معسكر للحشد الشعبي العراقي لقصف طائرة مسيرة مجهولة 

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بغداد، سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان، اليوم الجمعة، إن معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ 16 حشد شعبي، تعرض، فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، والساعة الثانية وعشرين دقيقة، إلى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة، وأدى القصف إلى جرح اثنين".

© AFP 2019 / DOMINICK REUTER

وفي السياق نفسه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قادة الجماعات المرتبطة بإيران في العراق؛ حسب تعبيره.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر وزاري رفيع المستوى، بشأن الحريات الدينية: "دعوني أكون واضحا، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب"، دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء.

ويعتبر المشمولين بالعقوبات الأمريكية من كبار الشخصيات التي تحوم حولهم اتهامات بالفساد، وغالبيتهم متهمون بتنفيذ أجندات إيرانية، كما نقلت "سكاي نيوز".

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