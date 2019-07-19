"بلاك روك" تتوقع ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة

مباشر: توقعت شركة "بلاك روك" أن الأسهم الأمريكية قد تشهد مزيد من المكاسب وتتجاوز مستوياتها المرتفعة الحالية والقريبة من أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال لاري فنك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "وول ستريت" تقود باقي العالم "لأننا نستحق ذلك"، حيث يرى أن الولايات المتحدة لديها أفضل الشركات.

ونصح الرئيس المؤسس لأكبر شركة إدارة أصول حول العالم المستثمرين بالاستمرار في الاستثمار في سوق الأسهم.

وتُسجل في الشهر الجاري الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة نتيجة توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في اجتماع هذا الشهر، وفي الوقت الحالي يبتعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة عن مستوياته القياسية.

وعن توقعاته لمستقبل السياسة النقدية، صرح "فنك" أن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون محافظة، مفضلاً عمليات خفض متعددة لمعدل الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة عن عدد قليل من الخفض ولكن بنسب كبيرة.