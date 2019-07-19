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تحذير من الخارجية المصرية بشأن السفر للسعودية خلال موسم الحج

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تحذير من الخارجية المصرية بشأن السفر للسعودية خلال موسم الحج تحذير من الخارجية المصرية بشأن السفر للسعودية خلال موسم الحج

القاهرة – مباشر: حذرت وزارة الخارجية المصرية، المواطنين من السفر إلى المملكة العربية خلال موسم الحج بتأشيرة زيارة إلكترونية.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه لوحظ مؤخراً سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظناً منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.

وأضاف السفير ياسر محمود هاشم، في بيا اليوم الجمعة، أن هذا السلوك من المواطنين يعرضهم للتوقيف لدى وصولهم عند منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم إلى أرض الوطن.

ويترتب على ذلك معاناة المواطنين وتعرضهم لخسارة مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في تكاليف الحصول على التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها، بحسب السفير ياسر محمود هاشم.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية.

وأوضحت أن تلك التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية، ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجون المواطنين للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الإلتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.

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