ديون منطقة اليورو ترتفع لـ85.9% من الناتج المحلي بالربع الأول

من: نهى النحاس

مباشر: تجاوزت فرنسا إيطاليا كأكثر دولة داخل منطقة اليورو تعاني من تراكم الديون الحكومية بالقيمة المطلقة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

ومع ذلك فإنه على أساس معدل الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي فإن إيطاليا لاتزال تتجاوز فرنسا في ذلك الصدد عند نسبة 134 بالمائة، في حين أن مستويات الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي في فرنسا لاتزال عند مستوى أدنى من 100 بالمائة.

وكشفت بيانات صادرة عن "يورو ستيت"، اليوم الجمعة، أن إجمالي الديون الحكومية لدى منطقة اليورو وصلت إلى مستوى 10 تريليونات يورو في نهاية الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 9.86 تريليون يورو بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

ووصلت إجمالي ديون منطقة اليورو إلى الناتج الإجمالي المحلي مستوى 85.9 بالمائة بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقابل مستوى 85.1 بالمائة في نهاية 2018.

وتابعت أنه على أساس سنوي سجلت 5 دول زيادة في نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلية وذلك على صعيد دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً، في حين خفضت 21 دولة من ديونها، بينما لم تشهد بريطانيا وإسبانيا أي زيادة أو خفض

وبلغ إجمالي ديون فرنسا في نهاية الربع الأول من العام الجاري مستوى 2.359 تريليون يورو، في حين بلغ إجمالي الديون الإيطالية مستوى 2.358 تريليون يورو بنهاية نفس الفترة.

ديون منطقة اليورو إلى الناتج الإجمالي المحلي

ولكن على صعيد إجمالي الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول وذلك بالنسبة لفرنسا فإنها سجلت مستوى 99.7 بالمائة، في حين وصلت عند 134 بالمائة بالنسبة لإيطاليا.

وتأتي اليونان في المركزي الأول من حيث أكبر نسبة من الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي عند 181.8 بالمائة، ثم إيطاليا، وفي المركز الثالث تحل البرتغال عند 123 بالمائة، ثم بلجيكا عند 105.1 بالمائة.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي فأن إجمالي الديون بنهاية الربع الأول من 2019 وصل إلى مستوى 2.07 تريليون يورو، وهو مستوى أعلى من المسجل في نهاية العام الماضي عند 2.06 تريليون يورو.

وبلغت ديون اليونان بنهاية الربع الأول من 2019 مستوى 337.4 مليار يورو، فيما سجلت 1.2 تريليون يورو في إسبانيا.